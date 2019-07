Tutto pronto per la 36esima edizione della tradizionale sagra di San Giacomo

Al via a Roncade l’edizione numero 36 della Sagra di San Giacomo, manifestazione che si svolgerà dal 18 al 25 luglio 2019 in località San Giacomo sita in via Pantiera n. 167/B (dopo il cavalcavia dell’autostrada A4). Tutte le sere sarà attivo un fornitissimo stand enogastronomico con le tipiche pietanze, abbondanti panini “onti”, formaggio cotto e crudo, verdure alla piastra, ottimi vini, deliziose birre, gustosi dolci ed alcune novità: infatti quest’anno e per la prima volta, sabato e domenica sera presso il “Kiosko S. Jack”, che sarà attivo tutte le sere con freschissimi cocktail analcolici ed alcolici e non solo, saranno disponibili i classici “arrosticini abruzzesi” che assaporati con birre e vini renderanno la serata frizzante! Inoltre nel week end e sempre presso il kiosko, tantissimi aperitivi a partire dal tardo pomeriggio.

E per i più piccini, ci saranno i pony, il mago e le bravissime truccabimbi. Faranno da cornice alla sagra, il 3^ concorso fotografico “Selfie a San Giacomo”, serate musicali, estrazione quotidiana di orologi, sottoscrizione a premi con il ricavato che andrà in beneficenza ed un grandioso spettacolo pirotecnico che concluderà la manifestazione. Ampio parcheggio con oltre 400 posti auto. Ulteriori dettagli del programma, sono visionabili sul sito ufficiale www.sagrasangiacomo.it oppure sulla pagina facebook ufficiale @sagrasangiacomo.