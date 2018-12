Ronnie Grace in concerto all'Osteria Municipio

Venerdì 7 dicembre dalle ore 21:30, Ronnie Grace alla voce e ukulele e Francesco Zanin alla chitarra, si esibiranno in concerto per la rassegna Live On Friday che ogni venerdì seleziona degli artisti che si sono fatti distinguere sulla scena nazionale.



Veronica Moro in arte Ronnie Grace, è una cantautrice e performer. Nata a Pordenone da padre italiano e madre canadese, fin da piccola entra in contatto con la lingua, la cultura e la musica inglese e americana. Contagiata dai genitori musicofili, a 5 anni inizia a cantare e si esibisce per amici e parenti. Le primissime influenze che serviranno da stampo stilistico vengono da artisti soul, blues, gospel, ed in generale dalla “black music”: Aretha Franklin, Etta James, Marvin Gaye, Alicia Keys, Michael Jackson. Lo slancio per la scrittura non tarda ad arrivare: A 10 anni, oltre a scrivere le prime canzoni, si dedica alla stesura di poesie e racconti brevi.

Partecipa a molti contest musicali salendo sempre sul podio. A 22 anni prende il volo alla volta del Canada per un breve tour.

Nell'estate dello stesso anno vince il Blues and Black Music contest del Pordenone Blues Festival presentando l'inedito "Lonely (For A Long Time)". Attualmente lavora per vari studi di registrazione come cantante e vocal coach.

Si esibisce e dal 2018 fa parte del tributo italiano più importante agli Abba, ovvero gli Abbashow, con cui gira tutta l'Italia.



EVENTO ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON MTmusic



OSTERIA AL MUNICIPIO

Gaiarine (TV)

Piazza Vittorio Emanuele II



INFO E PRENOTAZIONI

📞 345/6989986

* Prenotazione consigliata per la cena (disponibile alla carta) *