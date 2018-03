Ropsten Release Party

I Ropsten si formano a Cornuda (Treviso) nel 2009 come quartetto strumentale e arrivano oggi a pubblicare il terzo disco ufficiale per Seahorse Recordings. L'album sarà presentato sabato 24 Marzo al Benicio Live Gigs di Giavera Del Montello, locale che ha già ospitato le registrazioni del loro disco. La band ha avuto anche riconoscimenti internazionalie e dopo avere pubblicato nel 2011 pubblicano il primo EP autoprodotto: "... and I fell asleep on a chair, downstairs in the corner", ha attirato l'attenzione dell'etichetta canadese Dwyer Records, che ne stampa una versione in cassetta a cui segue, nel 2014, un altro EP, "Fault". Il gruppo è formato da Simone Puppato eClaudio Torresan alle chitarre e tastiere, Leonardo Facchin, bassista e polistrumentista ed Enrico Basso alla batteria. Nel corso della loro storia i Ropsten hanno condivisio il palco con progetti italiani ed internazionali di livello come Blonde Redhead, God Is An Astronaut, Tides From Nebula, The White Mega Giant, Iosonouncane e suonato in locali storici come il Vinile di Bassano del Grappa e lo Sherwood Festival di Padova.



Nel 2018 pubblicano il nuovo album "Eerie"un disco dai suoni alienanti che mescola elettronica e derive psichedeliche, con influenze di gruppi tedeschi di Kraut Rock degli anni 60/70 come Can, Faust e Neu! o ancora il rock spaziale di Hawkwind e Gong. Una musica che ha quindi forti radici nel passato ma che non si ferma, anzi procede nella ricerca di nuove strade e sperimentazioni.





Formazione: Simone Puppato (guitar, keyboards) / Claudio Torresan (guitar, noise, keyboards) /Leonardo Facchin (bass guitar, keyboards) / Enrico Basso (drums)



Tracklist:



1.) Y.L.L.A. / 2.) Grandma's Computer Games / 3.) Globophobia / 4.) Batesville / 5.) Kraut Parade / 6.) Brain Milkshake / 7.) 180 mmHg





Link Youtube teaser: https://www.youtube.com/watch?v=s0-r7pvIj98