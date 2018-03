Rosita Kess in concerto al Corner Live

Ritorna da NYC la cantautrice italiana Rosita Kèss, accompagnata da Andrea Lombardini, Alberto Milani, Andrea Fontana e special guests. Presenterà nuove composizioni cantate e strumentali, parte del nuovo album a cui sta lavorando tra Nashville, New York , Parigi e che vede collaborazioni con star internazionali come la cantautrice Valerie June, il bassista Bradley Jones, il Kora player del Mali, Yacouba Sissoko. Ad accompagnarla in questo ultimo lavoro la band africana di Fela Kuti. Rosita ha aperto a NYC il Bar LunÀtico, un intimo locale che offre musica live e che nel primo anno di vita ha già' ospitato luminari del jazz tra i quali Madeleine Peyroux, Jon Cleary, Ben Monder, Laurie Anderson, Valerie June, Clark Gayton, il regista Jonas Mekas, Jon Cowherd…

"Amo vivere in un costante stato di mobilita'. Mi e' necessario per cio' che creo, nella musica e nella vita. Credo la mia musica rifletta questo. E' itinerante. Si veste dei sapori di terre lontane ma legate da un comune percorso. Le composizioni di Mercedes Souza e Ariel Ramirez, la peruviana Susana Baca. Ho sempre sentito un legame particolare con il tango argentino: perché è la musica degli immigrati, reflette il loro profondo senso di nostalgia dei luoghi lasciati, nato nelle balere argentine-africane, dove polka, mazurca, si mescolano alla popolare Habanera cubana e ad i ritmi candombe dell' Africa. Queste le maggiori influenze nella mia musica…"



