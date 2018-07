"I maestri dello swing italiano": Rossana Casale & Benito Madonia in concerto

Benito Madonia alla voce, Nicola Dal Bo organ/bass e pianoforte, Massimo tuzza alla batteria formano un trio che nasce per proporre lo swing italiano ( Luttazzi, Martino, Carosone, Buscaglione, ecc. ) sviluppatosi nel nostro paese soprattutto nell'immediato dopoguerra. Un viaggio alla continua ricerca e la realizzazione di brani del passato, che per loro stessa natura e, in virtù degli arrangiamenti del trio, la calda e profonda voce di Ben, la naturale vena jazzistica di Nicola e il groove e la mimica accattivante e simpatica di Max regalano freschezza e attualità coinvolgenti.

Al trio si aggiunge Stefano Gajon al clarinetto, musicista jazz dal fraseggio brillante e ironico. Ospite speciale della serata un'amica preziosa, una grande artista che non ha bisogno di ulteriori presentazioni, Rossana Casale: una voce unica. Rossana si esibirà sia da sola, che duettando con Benito. La Casale è già presente come special guest in alcuni progetti di Benito: La canzone di Marinella in "Vento del Sud" e Colpevole in "Prima di domani".

