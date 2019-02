Spettacolo teatrale - “Rosso Venezia” - sabato 16 e domenica 17 febbraio, ore 20:30

La Stanza Spazio Eventi, via Pescatori 23, Treviso.



La storia di Venezia rivive attraverso mille diverse sfumature del colore rosso: è “Rosso Venezia” lo spettacolo teatrale scritto e diretto da Giovanna Cordova che la Compagnia Stabile La Stanza porterà in scena sabato 16 e domenica 17 febbraio.

Un racconto appassionante che ripercorre le vicende della città dalla sua fondazione fino agli splendori della Repubblica Serenissima: una grande avventura svelata attraverso un punto di vista inedito, quello del popolo, non dei grandi personaggi. A guidare lo spettatore in questo percorso è una Strega, una creatura affascinante e misteriosa impersonificazione di Venezia stessa.

“Rosso Venezia – spiega l’autrice e regista Giovanna Cordova - è un viaggio emozionale, un’opera corale. Una storia fatta di guerra e fuoco, sangue e amore, gente comune ed eroici condottieri, tragiche pestilenze e grandi bellezze. Ho scelto questo nome perché ogni scena ed ogni epoca è caratterizzata da una diversa tonalità di rosso che è scelto come colore dominante della città: rosso porpora, rosso Tiziano, rosso passione, rosso peccato, rosso fuoco, rosso sangue, rosso sacro e potente, rosso ira, rosso Venezia”.

Insieme al colore è la musica ad avere un ruolo decisivo nella rappresentazione, con un susseguirsi quasi ininterrotto di brani appartenenti a generi diversi da Mozart all’elettronica che si accompagnano alla parola e all’azione scenica.

Le coreografie a cura di Cristian Ruiz uno dei più importanti performer musical italiani. Le musiche sono di Cristina Donaggio e Piero Gracis, i canti e i richiami di laguna di Alberto Franchin, le maschere di Boudoir (Venezia) e le parrucche di Michele Doardo (Venezia).