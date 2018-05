Rossovivo - Simply Red Tribute live @Mattorosso

Dal 2002 i Rossovivo portano la musica dei Simply Red nei palchi di tutta Italia, cercando di trasmetterne l’energia soul funk ma anche emozionando con le famose ballads pop che attraversano più di trent’anni di musica. Nata in Friuli, la band poi si espande nei componenti geograficamente anche verso il Veneto. Al Mattorosso si esibiranno in sestetto, suonando brani immortali come Stars, Holding back the years, The right thing, Sunrise, If you don’t know me by now, Fairground…e l’ultimo successo Shine on.