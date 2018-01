Il Rotary per l'affresco: a Conegliano un forum al Convento di San Francesco

Con il patrocinio del Comune di Conegliano e in collaborazione con il Rotary Club di Conegliano, la Commissione Distrettuale Rotary per l’Affresco promuove il forum “I volti dell’affresco - conoscenza, realizzazione, conservazione e valorizzazione”, sabato 27 gennaio (inizio ore 9,30) nell’Aula Magna del Convento di San Francesco a Conegliano.

Sarà una mattinata interamente dedicata all’affresco, moderata dall’arch.Livio Petriccione, presidente della sottocommissione del Distretto 2060 Rotary per l’Affresco. Dopo la registrazione dei partecipanti dalle 9.45 alle 10 il saluto delle autorità, sarà Giancarlo Venuto, già Docente alle Accademie di Belle Arti di Venezia, Torino e Milano, a introdurre l’argomento parlando di tecnica e storia del buon fresco. Seguirà l’intervento del Maestro russo Oleg Supereco, oggi conosciuto come l'artista che ha recuperato, restituendole attualità e modernità, la vecchia tecnica dell'affresco per dipingere grandi superfici archivoltate, che porterà la sua testimonianza di autore dell’affresco della ricostruita cupola della cattedrale di Noto.

Successivamente, Romina Illuzzi, restauratrice e conservatrice di Beni Culturali (che ha operato in prestigiosi cantieri come Punta della Dogana e Palazzo Ducale a Venezia) parlerà di “Conservare per conoscere”. Concluderà la scaletta degli interventi l’architetto Franco Posocco, Guardiano della Scuola Grande di San Rocco (nonché già Governatore del Distretto Rotary 2060), che illustrerà il restauro dello scalone Scuola Grande di San Rocco. A seguire, il Maestro Vico Calabrò, maestro frescante di fama internazionale che rappresenta l’eccellenza italiana in questo campo, che consegnerà le borse di studio che anche quest’anno il Rotary offre a giovani desiderosi di apprendere la tecnica dell’affresco dal Maestro e da altri frescanti qualificati dallo stesso. Partecipazione libera e gratuita. Info: www.rotary2060.org.

PERCHE’ UNA SCUOLA PER LA TECNICA DELL’AFFRESCO

La “Scuola internazionale per la Tecnica dell’Affresco” è nata nel 2010, voluta da Rotary Club Feltre e Rotary Club Conegliano, con la collaborazione di Rotary Club Belluno, di Rotary Club Asolo e Pedemontana del Grappa e patrocinata dal Rotary International – Distretto 2060. Il progetto ha per focus l’affresco, perché questa tradizione artistica, puramente italiana, sta attualmente scomparendo: pochi sono i frescanti, poco o per nulla conosciuta la tecnica pittorica che ha fatto grande l’Italia in epoche passate e continua ad attirare turisti da tutto il mondo (si pensi al Beato Angelico, non per niente considerato il Patrono dei frescanti). Far sì che non muoia questa tradizione tutta italiana rappresenta quindi un vero e proprio dovere civico. Vico Calabrò, maestro frescante di fama riconosciuta in tutto il mondo, rappresenta l’eccellenza italiana in questo campo, assicurando una base didattica ed esperienziale di altissimo valore. Calabrò da anni è impegnato a diffondere l’arte dell’affresco attraverso corsi in tutto il mondo. Chi potrebbero essere quindi i potenziali fruitori di questa Scuola? Innanzitutto i pittori, ma anche gli storici, gli studiosi, le scuole. Ma soprattutto i giovani che possono trarre da questa Scuola lo spunto l’avvio a una nuova professione.

Ogni anno il Rotary assegna delle borse di studio a giovani maturandi dei licei artistici per imparare la tecnica pittorica a fresco, sotto la guida del Maestro Vico Calabrò e altri maestri qualificati dallo stesso Calabrò. Ogni anno la SITA consegna un centinaio di attestati di frequenza ai corsisti, sia italiani, che esteri. Nel 2014 è nata l’associazione culturale per l’affresco, che, insieme al Rotary, aiuta e sostiene la Scuola nelle sue molteplici attività. A partire dal 2016, la sede operativa dell’Associazione è presso la Basilica Santuario dei SS. Vittore e Corona a Feltre. www.scuolainternazionaleaffresco.eu