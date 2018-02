Round Table: una Radicchiata a sostegno dell'arte

È una tradizione annuale, la “Radicchiata” che la Round Table 35 di Treviso proporrà domenica 25 febbraio alle 12,30 al Ristorante "Casa Caldart" di Valdobbiadene (Via Erizzo 265). Il tradizionale momento conviviale incentrato sui sapori del radicchio rosso di Treviso - che richiamerà anche numerosi soci della Round Table di tutta Italia e anche dall’estero - sarà come sempre aperta al pubblico, quest’anno con una peculiarità in più a sostegno dell’arte. Il ricavato della tradizionale e divertente lotteria che sarà proposta dopo il pranzo (ore 16 circa), andrà infatti a sostegno di un progetto di servizio che sarà svelato durante la conviviale, ma che riguarderà il restauro di un’importante opera artistica della città di Treviso. Sapori del territorio, della convivialità e del servizio si sposano quindi in questa iniziativa per la quale le iscrizioni si chiuderanno mercoledì 21 febbraio.

Per iscrizioni: Giulio Marchesoni, presidente Round Table 35 Treviso 2017/2018, tel. 338 4817993 - gmarchesoni@mgmsviluppo.it

La Round Table è un'organizzazione no profit internazionale, nata nel 1926 in Inghilterra, dedicata ai giovani lavoratori, professionisti, dirigenti, imprenditori, uomini d'affari e di cultura che si impegnano a svolgere al meglio le rispettive attività, condividendo determinati valori. La sua principale finalità è quella di favorirne l'incontro, promuovendone l'amicizia, le intese personali e iniziative di carattere filantropico a sostegno di realtà territoriali e non solo. Tratto caratteristico della Round Table è l'età dei suoi soci che, decadono da tale qualità al compimento del quarantesimo anno di età.