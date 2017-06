5^ Royal One Championship - The Final

"ROYAL ONE CHAMPIONSHIP - THE FINAL - 5° EDITION"

Domenica 9 Luglio 2017 - Treviso @ BAMBOO FITNESS, Via A.Volta 12, Dosson di Casier



ORGANISER:

www.bamboofitness.it - www.bluroyals.it

info@bluroyals.it - 3939088871



COLLABORATIONS:

Master poker texas hold'em - biliardi

HOTEL RISTORANTE DUE RAGNI



PROGRAMMA:



Contest di Breakdance & Mixstyle in modalità 1 vs 1

Categorie: Babies (4/8 anni) - Kids (9/12 anni) - Boys (13/18 anni) - B.Girls (ragazze) - PRO (professionisti)



Montepremi 500 € + premiazioni in Plates per il 1° e 2° posto, clothing e gadget.



- ISCRIZIONE GRATUITA -



Costo ingresso: 10 € e 8 € per i minori di dieci anni



14:30h: Open - Aperto

15:00h: Workshop con B.Girl Alessandrina in una sala e in un'altra sala Powermoves stage con B.Boy Alis.

16.15h: Conferma iscrizioni

16:30h: Inizio selezioni

18:30h: Inizio battles

20:00h: Premiazioni



NB: Oltre ai Battles ci sarà spazio per fare dei cypher e una sala training dedicata apposta per i ballerini.



Host: Roberto Blue - BluRoyals All Star (Treviso)



Deejay: Dj Sam Hutchy - Lokomotiv Rockerz (Reggio Emilia)

JUDGES:



1) Toma Dario, B.Boy Fresh - Maremma Flava & Fly Squad (Pisa)

2) Alessandra Chillemi, BGirl Alessandrina - Marittima Funk (Messina)

3) Elia Del Nin - Yessai Squad, Illeagles & Feet 4 Funk (Cesena)

Special Guest:

Alis Bianca, B.Boy Alis - Funk Warriors (Siracusa)

Antilai Sandrini, B.Girl Anti - Infilaskills (Aviano)

Vincitrice della scorsa edizione

Anatolie Tica, B.Boy NoStretch (Moldavia/Padova)

Breaking Qualified:

Alberto Sugar Caprini, B.Boy Sugar - BluRoyals All Star (Treviso)

Sorano Simone, B.Boy Simon - Marittima Funk (Messina)

Giorgia Stup De Lorenzi, B.Girl Stup - The Worst Fall (Roma)

Diego De Stefano, B.Boy Kirt - The Worst Fall (Roma)



Mixstyle Qualified:

Teresa Di Madero - Swanky Beat XVI (Asolo)

Sabri Hammami aka Kip Raq (Palermo)