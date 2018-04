"ROYAL ONE CHAMPIONSHIP - THE FINAL - 6° EDITION"

BATTLES INTERNATIONAL



Domenica 29 Aprile 2018 - Treviso @ ASD Veneto Danza

Via Prato della Valle 10, Povegliano (TV)

OPENING: 14:30H - TICKET SIAE 10€



>> MC BATTLE <<

Hai un tuo brano musicale di genere Rap o Trap?

Vuoi farti conoscere? Vieni a cantare il tuo pezzo.

NOTA BENE: I migliori 2 Rapper, avranno la possibilità di esibirsi presso il famoso festival "Suoni di Marca" (www.suonidimarca.it) per fare una finalissima dove sarà decretato il migliore.

Invia la tua candidatura a info@bluroyals.it e manda la tua base.

JUDGES: La giuria sarà composta dallo staff del festival di "Suoni di Marca" e quello del social network di Hip Hop "Da Family Magazine".



>> CONTEST DI BREAKDANCE - ONE vs ONE <<

Categorie: Kids (6/12 Years) - Boys (13/18 Years) - B.Girls (Ragazze) e PRO (Libera a tutti).



Breakdance (B.Boying) sport o danza?

Che ve lo dico a fare :-)

Direi Arte, stile di vita, spettacolo, emozioni...

La giornata sarà dedicata ovviamente a questa gran passione tra condivisioni, competizioni e training liberi.

Iscriviti a info@bluroyals.it



> HOST: Amedeo Borrelli "Gasmano" (Milano)

Se balli breakin' non puoi non conoscerlo, sicuramente tra i padri e appassionati più attivi del settore.

Eclettico, simpatico, stravagante vi presento GASMANO.



> JUDGES:



BBOY MOWGLY-Cristian Bilardi (Reggio Calabria)

Il Campione. Vanta per ben 3 anni consecutivi la vittoria del “Royal One”, inoltre è l’unico B.Boy Italiano finalista di un “Battle of the Year” Internazionale, eccovi i link delle sue sfide:

Round 1: https://www.youtube.com/watch?v=khQ17WfmiTY

Round 2: https://www.youtube.com/watch?v=Cy6cmPduAbA

Semifinale: https://www.youtube.com/watch?v=oe_dDWLiR5k

Finale: https://www.youtube.com/watch?v=ycG1K-dWgqo

Un pluricampione affermato della breakdance internazionale. Quest'anno sarà in veste di giurato e dalle 15:00 svolgerà un suo workshop a soli 10€



Roberto Blue (Treviso), organizzatore dell'evento.

Con un ventennale di esperienza tra un passato di competizioni Nazionali, Europee e televisive. Presente ancora oggi nella scena con l'insegnamento e il progetto BluRoyals All Star.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=KDaFr0V4Vb0



B.Boy FRESH (Toma Dario - Pisa), inizia il suo percorso nel '90 e la passione e dedizione dedicata alla cultura Hip Hop lo porta ad essere conosciuto in tutta Italia. Durante la sua carriera competitiva vince numerosi contest, è anche direttore artistico dell'agenzia denominata "Fly Management" organizzando eventi Hip Hop, danza, moda etc... Tra i più importanti il Pisa All Battle 7 & 8 Aprile 2018



> 8 B.BOYING PRO INVITED:



1) B.Boy Matt (Treviso). Mattia Vanin, Noto breaker grazie ai vari successi raggiunti da giovanissimo tra il 2013 e 2016 in importanti eventi come il Battle of the Year (Italia) Link video: https://www.youtube.com/watch?v=3I_wJ85Excg

Rappresentante e semifinalista anche in contest Mondiali:

King of the Kidz (Olanda):

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=nkRWwkkurSc

Circle Industry (Austria):

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=3LIq9Dp1KIQ

BOTY International (Germania):

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=GfAUlksxONI

Nothing 2 Looz (Francia):

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=h7xiapUADvo

Con un curriculum anche pieno di affermazioni televisive...

Oltre ad essere tornato tenacemente ad allenarsi è impegnato nel campo musicale sotto il nome di Sig.Mat.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=654PfIgIHvE



2) B.Boy Samuel Snod Squillace (Milano), con più di un decennio di esperienza nel B.Boying si differenzia grazie alla sua flessibilità ed energia nei movimenti. Con un bagaglio di successi nazionali alle spalle darà sicuramente spettacolo a questa edizione.



3) B.Boy Fanta (Padova). Filippo Fanta Vanzetto nella scena da 9 anni, ballerino versatile e pieno di musicalità. Vincitore del "Red Bull Dance Your Style (wild card) 2018" e di diversi contest Nazionali sia nel Breaking che nel Mixed Style. Sempre in continuo aggiornamento per crescere la sua conoscenza a livello artistico professionale.



4) Luca Logan Aloisi (Milano) nel gioco da 10 anni, B.Boy Logan è attivo tra Italia ed estero.

Finalista del "Battle of the Year" nel crew vs crew, eccovi il link:https://www.youtube.com/watch?v=rQzCU4GAmp0

Recentemente vincitore del "Cypher King" presso la Milano "Finest Jam". Sempre presente nei cerchi tra jam e call out, il suo modo di ballare rappresenta a pieno la sua visione del breaking ed il rapporto con la musica.



5) Mattia Semeraro Veneziano a.k.a. Bang Bang (Ravenna), da un decennio nella scena si distingue sicuramente per il suo stile energetico e la sua musicalità. Può vantare numerose vittorie Nazionali e partecipazioni televisive, tra le più importanti: la performance coreografica di crew ad "Italia's Got Talent 2016" che ha ricevuto il "Golden Buzzer" così da entrare di diritto tra i finalisti.



6) Fabietto Telespalla (Roma). B.Boy dall'orgoglio capitolino ma con essenza maremanna rappresenta da quasi 2 decadi l'original B.Boying "Made in Italy" tra street show, contest italiani ed esteri e non solo... (ballando per programmi televisivi quali "Miss Italia" ,"Ballando con le Stelle" e altri programmi Rai...)



7) B.Boy Totò (Montebelluna), da più di un decennio nella scena Nazionale e non solo è il vincitore della qualificazione organizzata al 100% Battle • contest break dance 1vs1 così da entrare di diritto nei B.BOYING PRO INVITED. E' stato anche giurato della prima edizione del Royal One Championship!

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=C1JZH-IUT3k



8) Nota bene: Durante la giornata si svolgeranno delle selezioni che serviranno a scegliere i migliori 9 che si aggiudicheranno un posto nel tabellone finale di 16.

Il migliore tra questi prenderà l'ottava posizione del tabellone, i restanti in ordine di punteggio dovranno scegliere contro chi sfidarsi tra gli 8 B.Boying PRO INVITED.



> VISTO I GIOVANISSIMI TALENTI EMERGENTI CHE ABBIAMO IN ITALIA, ANCHE LA CATEGORIA UNDER 12 AVRÀ UNA LINE UP:

1) B.Boy Ryzer (Treviso) Campione in carica

2) B.Boy Dye Go (Firenze)

3) B.Boy Yuri (Milano)

4) B.Boy Scatto (Trieste)

5) B.Boy Scheggia (Gorizia)

6) B.Boy Sasha (Firenze)

7) Lil Epiks (Modena)

8) Nota bene: Durante la giornata si svolgeranno delle selezioni che serviranno a scegliere i migliori 9 che si aggiudicheranno un posto nel tabellone finale di 16.

Il migliore Under 12 tra questi prenderà l'ottava posizione del tabellone, i restanti in ordine di punteggio dovranno scegliere contro chi sfidarsi.



>> ISCRIZIONE GRATUITA <<

ONLINE o sul POSTO:

Per velocizzare i tempi delle registrazioni il giorno dell'evento, vi chiediamo di iscrivervi postando i vostri dati sulla bacheca dell'evento o scrivendo a info@bluroyals.it indicando:

Nome Cognome, Aka, Data di Nascita, Provenienza, Categoria/e.

(le iscrizioni dovranno essere comunque confermate in loco)



> PROGRAMMA:

14:30: Apertura cancelli.

15:00: Workshop con B.Boy Mowgly in una sala e nell'altra sound-check per gli MC iscritti.

16:15: Selezioni per tutte le categorie.

17:30: Inizio sfide dirette ed esibizioni per MC Battle.

20:00: Premiazioni..

Le premiazioni saranno in denaro, targhe, buoni Caveau dal valore di 50€, gadget e verrà anche scelto con accurato giudizio il migliore specialista nelle powermoves così da regalargli gratuitamente il workshop con uno dei migliori al mondo del settore B.Boy Kill (Korea). Link evento: King of power