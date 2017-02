Rudy Rotta, mitico bluesman italiano, al Corner live

Ancora grande musica al Corner Live (Inverness Pub di Mareno di Piave TV). Sabato 25 febbraio alle ore 22:00 protagonista Rudy Rotta, grandissimo chitarrista italiano nonchè tra i maggiori esponenti del blues. Rudy Rotta è un artista attivo da anni nel panorama blues, e riconosciuto a livello internazionale. Ha suonato insieme al meglio del blues (B.B.King, Allman Brothers, Luther Allison, John Mayall e molti altri ancora). A conferma della sua fama e della stima che nutre a livello internazionale parteciperà per la quarta volta alla prestigiosa "Legendary Rythm & Blues Cruise", una crociera nei Caraibi in cui dividerà il palco con leggende del calibro di Taj Mahal, Buddy Guy, Keb' Mo', John Hammond e molti altri. L'artista, dopo aver pubblicato, nel 2015, un bellissimo disco "Beatles vs The Rolling Stones", sta lavorando a un nuovo album che uscirà nel 2017.

Chitarrista, cantante ed eccellente compositore viene ormai annoverato nell'olimpo dei migliori artisti blues a livello internazionale dalla stampa più qualificata europea e statunitense. HANNO DETTO DI LUI THE AUSTRALIAN BLUES MAGAZINE - "il chitarrista blues Rudy Rotta è molto probabilmente il meglio che l'Europa ha da offrire in ambito blues" LA STAMPA - "chi è questo italiano che maneggia il blues con maestria? Rudy è un tipetto capace di arrivare a uno dei festival più prestigiosi del blues (Kansas City Blues Festival) e mandare fuori di testa ventimila americani. Un tipetto in grado di accendere l'entusiasmo di John Mayall (ripeto: John Mayall!)" BLUES MAGAZINE FRANCIA - "Winds of Louisiana è un disco che suona indubbiamente bene (prodotto da un grande come Anders Osborne), che sa di magico, potente, grande" Negli ultimi anni Rudy è stato sempre più richiesto in Europa; in particolare ha partecipato a trasmissioni radiofoniche della BBC inglese e del famoso canale radiofonico Jazz FM di Londra; ha partecipato inoltre a The Great British R& B Festival a Colne, Lancashire. A partire dal 2000, il mitico hammondista Brian Auger ha accompagnato Rudy in 5 Tour ed ha registrato un disco live. Nel Luglio 2001 il grande B. B. King l'ha voluto al suo fianco al Montreux Jazz Festival. Dopo le tracce di "The Beatles In Blues" (del 2003), che riscuote grande successo di vendite e di critica, Rudy ha poi pubblicato, nel 2004 e nel 2005, due lavori: "Some of my favorite songs for…" e "Captured Live".

Il primo è un progetto di solidarietà, che vede (tra gli altri) la collaborazione di Brian Auger, John Mayall, Robben Ford, Peter Green in un repertorio scelto tra i brani preferiti da Rudy e -di fatto- capisaldi della musica pop, blues e rock degli anni '70. Il secondo è il live registrato a Verona nel 2003 durante il tour con Brian Auger e rappresenta una straordinaria icona di blues scuro e tradizionale, colmo di forti sensazioni, energia, stile e feeling. Nel 2006 esce Winds of Lousiana, interamente registrato a New Orleans con la "crema" dei musicisti americani. La stampa internazionale considera questo CD un capolavoro e mette Rudy su un piedistallo accanto ai più grandi artisti del blues, come non era mai successo prima a nessun musicista europeo non britannico. Nello stesso anno, la promozione dell'album frutta un importante tour in Inghilterra e Scozia. Sempre nel 2006, per la quinta volta, partecipa al Festival di Montreux e alla crociera MISSISSIPPI BOAT CELEBRATING B. B. KING, in compagnia proprio del protagonista: B.B. King. Infine, Rudy ha la soddisfazione di entrare nell'Olimpo dei più grandi chitarristi mondiali grazie alla prima Stratocaster "Rudy Rotta Signature" prodotta da Fender Europe, seguita da una seconda edizione firmata, consegnatagli dal distributore Fender italiano in occasione del DISMA di Rimini. Inoltre in Ottobre del 2013 ha il grande onore di avere come ospite sul palco in un tour di concerti in Italia e Germania il grande Larry Carlton "Mr. 335" . Tour che riscuote un enorme successo di pubblico.

Sempre nel 2013, sono due le partecipazioni nel programma di Red Ronnie "ROXY BAR" , nella prima nasce, dalle origini del blues, un inaspettato duetto con Jovanotti e nella seconda riporta Alex Britti alle sua vecchia passione rock blues. La sua ampia discografia si è incrementata nel 2014 con l'uscita di un nuovo lavoro prestigioso: "Beatles vs Rolling Stones", coraggioso e pregiato album in via di lancio da aprile su scala mondiale. Un omaggio artistico che vuole essere anche una sfida alle svariate "tribute bands" di cui è affollato il panorama musicale, e che vede Rudy Rotta rivisitare con il suo inconfondibile stile alcune pietre miliari dei due leggendari gruppi. E proprio quest'anno suona anche al Circo Massimo a Roma e in Russia per il Beatles Festival di Chelyabinsk con il suo "Beatles in Blues" Il 1° settembre del 2015 un altro grande evento, sale con lui sul palco del Teatro Romano di Verona, per un intero concerto uno dei più famosi batteristi rock, Ian Paice leggendario batterista dei DEEP PURPLE. Due leggende della musica contemporanea che hanno creato un evento live di alto lignaggio, un ensemble di caratura internazionale. CORNER LIVE (c/o Inverness Pub) Ramera di Mareno di Piave (TV) Via Ungheresca Nord, 115 www.cornerlive.it Info e prenotazioni: 0438.30070 Ingresso libero, prima consumazione obbligatoria