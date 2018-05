Sabato 19 e domenica 20 maggio: Porte Aperte in Contarina

Sabato 19 dalle 14.00 alle 18.00 e domenica 20 maggio, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00, Contarina organizza la 9ª edizione dell’evento “Porte aperte in Contarina”: due giorni durante i quali i cittadini potranno visitare il centro di valorizzazione e riciclo dei materiali a Lovadina di Spresiano.

Anche in questa nuova edizione, i visitatori, divisi in gruppi, parteciperanno a visite guidate, dove saranno illustrate le varie fasi di lavorazione dei rifiuti, scoprendo alcune piccole curiosità sulla differenziata e il riciclo. Un’occasione per vedere cosa succede ai nostri rifiuti una volta raccolti, ma anche per osservare da vicino i mezzi impiegati per la raccolta e la pulizia del territorio.

Importanti i numeri raggiunti: ogni anno infatti sono sempre di più i cittadini che, curiosi e interessati, partecipano all’iniziativa. Nell’edizione dello scorso anno, ad esempio, sono venute in visita quasi 1.000 persone.

Ai presenti verrà distribuito un sacchetto di terriccio prodotto con scarti vegetali derivanti dalla raccolta differenziata: un modo per ricordare i benefici che derivano dalla corretta separazione dei rifiuti.

Inoltre, a fine visita gli utenti che lo desiderano potranno ritirare il bidoncino da 3 litri per la raccolta dell’olio vegetale prodotto a casa. Nel caso di gruppi organizzati che superino le 10 persone, si consiglia prenotare la visita entro mercoledì 16 maggio.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la news presente sul sito Contarina www.contarina.it/news/79/sabato-19-e-domenica-20-maggio-2018-9-edizione-di-porte-aperte-in-contarina o scrivere a comunicazione@contarina.it.