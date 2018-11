Sabato 1 dicembre, dalle ore 18.30 alle ore 21.30



Una serata unica per visitare il Museo come non l'avete mai visto. Un momento magico per entrare in Gypsotheca accompagnati solamente dalla suggestiva luce delle lanterne, l'ultima occasione per questo 2018!



Il Museo apre eccezionalmente dalle 18.30 alle 21.30, durante la serata saranno organizzate visite guidate alla mostra Canova | George Washington, il visitatore potrà poi accomodarsi in Casa Marcioro, annesso rustico del Museo, dove si potrà fermare per l'aperitivo.



Lasciati conquistare dalla bellezza dell'arte canoviana in un freddo sabato di dicembre; gusta l'aperitivo nei vasetti di Gustolia e il vino di Foss Marai.



Visite guidate alla mostra Canova | George Washington alle ore 18.30, 19.30, 20.30.



Costo del biglietto d'ingresso: 25€ a persona, non sono previste riduzioni.



Prenotazione obbligatoria: eventi@museocanova.it



Pagina web dell'evento: http://www.museocanova.it/events-item/sabato-sera-alla-gypsotheca/