Sacher-Messa pastafariana per il rispetto e la tolleranza

I Pastafariani sono arrivati anche ai piedi del Grappa, per portare rispetto, tolleranza e goliardia tra le genti dimenticate alla periferia dell`Impero, e per difendere le nostre terre dall`odio e dall`egoismo. Per questo abbiamo deciso di organizzare una Sacher-Messa per la tolleranza e il rispetto, e per eleggere a luogo di culto pastafariano il Punky Reggae Pub a Liedolo di San Zenone degli Ezzelini. Per i pastafariani la preghiera consiste nel bere e mangiare, per poter affrontare a stomaco pieno chi è disposto a odiare solo per i gusti sessuali o l`orientamento religioso, e per aiutarlo a vedere la Luce e capire i fastidi che crea. Dress code della serata: uno scolapasta in testa, per i pro un costume da pirata. Poiché tutti nasciamo con lo spirito pastafariano, la curisoità, Birrediremo i presenti e pastezzeremo chi lo vorrà!