Tra sacro e profano: ecco cosa vi attende nel weekend al Teatro del Pane

L’ormai coppia di fatto teatrale Andrea Appi e Ramiro Besa, in arte i Papu si cimentano sul palco del Teatro del Pane (Villorba) in una commedia di cui sono protagonisti, autori: la storia vera di un uomo, combattivo e contrastato, impegnato in innumerevoli attività in campo sociale, a 40 anni dalla scomparsa lascia un segno ancora presente nel ricordo di chi l’ha conosciuto. Il protagonista del racconto è don Giuseppe Lozer, parroco in Torre di Pordenone nei primi anni del novecento, Don Lozer è stato un talento di intelligenza, partecipazione sociale e carità cristiana in balìa di un carattere sanguigno, difficilmente controllabile e sempre pronto allo scontro non solo verbale in una Pordenone che stava passando dalla civiltà rurale ottocentesca a quella industriale del novecento. Le lotte sindacali contro lo sfruttamento degli operai nei cotonifici, la vita estremamente misera del popolo, l’emigrazione, la crisi di una Chiesa che stentava a stare al passo con i tempi, le guerre mondiali e, tra di esse, il fascismo, sono solo alcuni degli scenari nei quali Don Lozer si è trovato a vivere. Un prete ruvido è anche il titolo dello spettacolo che, in modo non convenzionale, vuole ripercorrere la vita di un protagonista del nostro territorio senza timori reverenziali né condanne o santificazioni, ma con lo stesso tono in cui ha vissuto al sua vita: in modo visceraleed appassionato. Sabato 27 dalle 21.30 dopo l’abituale cena a tema, al Teatro del Pane.

Domenica 28 Gennaio alle 18.00 Va in scena la nuova funzione di Papa Elisabetta I: la papessa messa in scena da Chiara Mascalzoni nello spettacolo Sic Transit gloria mundi. Lo spettacolo prodotto da Ippogrifo produzioni è un monologo fanta-storiografico irriverente, scritto e diretto da Alberto Rizzi per raccontare il ruolo della donna nel mondo occidentale attraverso la storia femminile nella chiesa cattolica con l'immaginaria e possibile, per quanto improbabile, elezione di una donna al soglio di Pietro. Tre sono i pilastri dello spettacolo: il ruolo della donna nel passato della chiesa, la biografia inventata della prima papessa e infine una storia alternativa e possibile della chiesa attraverso le donne. Critica surreale ed estrema al maschilismo della Chiesa e quindi al maschilismo del mondo laico, si uscirà dallo spettacolo spiazzati e storditi domandosi davvero "in fondo perché è tanto bizzarro immaginare una donna papa?”. Con un linguaggio semplice, e una regia accattivante e originalissima, lo spettacolo ha conquistato numerosi premi di settore, favori indiscussi della critica e l'affetto incondizionato del pubblico.

