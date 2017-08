Sagra di Dosson 2017 - Natività della Beata Vergine Maria

Eccoci tornati! SAGRA DI DOSSON DAL 1 AL 12 SETTEMBRE



11 grandi serate di musica e intrattenimento

1^ edizione di "in cammino per Dosson"

9° Torneo di Calcio Saponato a Dosson



Un fornitissimo stand gastronomico, un buonissimo Chiosco Giovani, una ricca pesca di beneficienza e un bellissimo luna park vi attendono a Dosson di Casier. Su www.parrocchiadosson.it/sagra potete trovare il libretto della manifestazione, la locandina, tutte le informazioni per le altre iniziative e molto altro!



IL PROGRAMMA

!✦ Venerdì 1 Settembre ✦ !

- Ore 19.00 apertura stand gastronomico - chiosco giovani - pesca di beneficenza - luna park

- Ore 20.30 Proiezioni filmati delle attività estive



!✦ Sabato 2 Settembre ✦ !

- Dalle 9.00 alle 17.00 9° Torneo di Calcio Saponato a Dosson

- Ore 19.00 apertura stand gastronomico - chiosco giovani - pesca di beneficenza - luna park

- Dalle h. 21:00 " Safari Live Lorenzo Jovanotti Tribute Band " - Jovanotti Tribute Band



!✦ Domenica 3 Settembre ✦ !

Sante messe 8.45-10.00-11.15

- Dalle h.9:00-19.00 continua il 9° Torneo di Calcio Saponato a Dosson con le finali

-Dalle h.9:00 iscrizioni per la 1^ edizione di "in cammino per Dosson", alle 9:30 partenza di questa nuova camminata

- Ore 19.00 apertura stand gastronomico - chiosco giovani -pesca di beneficenza - luna park

- Dalle h. 21:00 Radio Sorrriso in Piazza - serata di ballo liscio



!✦ Lunedì 4 Settembre ✦ !

- Ore 19.00 apertura stand gastronomico - chiosco giovani -pesca di beneficenza - luna park

- Dalle h 21:00 " Do'Storieski " - musica e intrattenimento in lingua venete



!✦ Martedì 5 Settembre ✦!

- Ore 19.00 apertura stand gastronomico - chiosco giovani - pesca di beneficenza - luna park

- Dalle 21:00 " Shaman's Blues " - serata rock, tributo a The Doors & Jim Morrison



!✦ Giovedì 7 Settembre ✦ !

- Ore 19:00 apertura stand gastronomico - chiosco giovani - pesca di beneficenza - luna park

- Dalle ore 21:00 musicabaret con i Francofabrica



!✦ Venerdì 8 Settembre ✦ !

- Ore 19:00 Santa Messa solenne con processione con la statua della Madonna

- Ore 19:00 apertura stand gastronomico - chiosco giovani - pesca di beneficenza - luna park

- Dalle ore 21:00 musica anni '60 - '70 - '80 ma non solo con i Bacco x Bacco



!✦ Sabato 9 Settembre ✦ !

- Ore 19:00 apertura stand gastronomico - chiosco giovani - pesca di beneficenza - luna park

-Dalle ore 21:30 con i DJ di Radio Piterpan Official ...

PITERPAN IMPATTO! DJ set, animazione, gadget e molto altro...