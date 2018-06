Bogoi, trippe e happy hour! Arriva la festa di San Sisto

VILLORBA Bogoi, trippe, happy hour. Queste parole dovrebbero avervi già convinto a partecipare alla "Festa a San Sisto 2018", la consueta e immancabile sagra dal 28 giugno al 3 luglio organizzata da U.S. Lancenigo "San Sisto". Poche ma importanti parole recita il flyer su facebook: Trippe lunedì dalle 9.30, Return of the Bogoi (dov'erano andati?), serate a tema culinario, giochi a premi con sfide e happy hour tutti i giorni dalle 18.30. Stand gastronomico apre i battenti dalle 19.30. Ultima ma non ultima la santa messa domenica alle ore 11...siete ancora qui? Noi vi aspettiamo alla Festa di San Sisto.