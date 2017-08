Sagra di San Rocco 2017

Tradizionale sagra di SAN ROCCO - POSSAGNO da Sabato 12 a Mercoledì 16 Agosto 2017



>SABATO 12 <

Ore 18:30 Apertura Chiosco HAPPY HOUR Spritz, Mojito, Sangria e panin col Pastin

Ore 21:00 Musica con: Dj GSC Live Solutions



>DOMENICA 13 <

Ore 11:00 Apertura stand eno-gastronomico

Ore 12:00 Pranzo, Specialità: TAGLIATA & FRITTURA DI PESCE

Ore 18:30 Apertura Chiosco HAPPY HOUR Spritz, Mojito, Sangria

Ore 19:00 Cena, Specialità: TAGLIATA & FRITTURA DI PESCE

Ore 21:00 Musica con: BOFFO DJ



>LUNEDì 14 <

Ore 18:30 Apertura Chiosco HAPPY HOUR Spritz, Mojito, Sangria, panin col Pastin E Pizza al trancio

Ore 21:00 Musica live con: Herman Medrano Live solo



>MARTEDì 15 <

Ore 11:00 Apertura stand eno-gastronomico

Ore 12:00 Pranzo, Specialità: GALLETTO ALLO SPIEDO & FRITTURA DI PESCE

Ore 15:00 Giochi per bambini

Ore 18:30 Apertura Chiosco HAPPY HOUR Spritz, Mojito, Sangria

Ore 19:00 Cena, Specialità: PIZZA

Ore 21:00 Musica live con: LORD HENRY & JAM3



>MERCOLEDì 16 <

Ore 6:45 Apertura stand con “Acciuga & Ombra” come da tradizione

Ore 7:00 S.Messa presso la chiesetta con benedizione del Sale

Ore 11:00 S.Messa presso la chiesetta e processione alla grotta della Madonna di Lourdes

Ore 12:00 Pranzo, Specialità: SPIEDO & FRITTURA DI PESCE

Ore 15:00 Giochi per bambini

Ore 18:30 Apertura Chiosco HAPPY HOUR Spritz, Mojito, Sangria

Ore 19:00 Cena, Specialità: TAGLIATA & FRITTURA DI PESCE

Ore 21:00 Musica con: Dj Pier Fedeli Musica 360° SCHIUMA PARTY



> TUTTI I GIORNI MOSTRA FOTOGRAFICA “LE FESTE CHE FURONO A S. ROCCO” mostra di vecchie foto scattate dai cittadini di Possagno nei vari anni durante le varie festività svolte a San Rocco <

> BUS NAVETTA GRATUITA NEI GIORNI DI MARTEDI’ 15 E MERCOLEDI’ 16 Partenza dal piazzale del tempio e arrivo al colle di San Rocco <

> OGNI SERA DALLE ORE 18:30 FINO ALLE ORE 20:00 HAPPY HOUR <