Agost Bier Fest: a Signoressa torna la grande festa della birra

TREVIGNANO Dal 1979, a Signoressa di Trevignano, in occasione della festività del Santo Patrono S. Osvaldo, la tradizione dell'Agost Bier Fest si rinnova di anno in anno raccogliendo un pubblico sempre più vasto di partecipanti.

Un appuntamento attesissimo per tutti gli amanti della birra dove gustare specialità culinarie, birre eccezionali, e due palchi (uno per il liscio ed uno per il pop/rock) dove la buona musica ed il divertimento sono garantiti. Dopo la spettacolare inaugurazione nella serata di venerdì 27 luglio con la splendida eclissi lunare, l'Agost Bier Fest si prepara a entrare nel vivo a inizio agosto con un ricco programma di musica dal vivo e ricche novità gastronomiche. L'ingresso a tutte le serate sarà libero. L'area dell'evento si trova in Via Risorgimento, 35 e tutte le serate avranno inizio a partire dalle ore 19.