Musica, sport e divertimento: a Padernello nasce il Fair Festival

Una nuova kermesse musicale sboccia nel cuore della Marca Trevigiana, a Padernello di Paese. L’evento, battezzato “Fair Festival” dai volontari del Gruppo San Gottardo, si terrà dal 14 al 16 giugno lungo la statale Castellana.

Un nome, Fair, che richiama gli antichi splendori della “Fiera dei Servitori”, che fin dal XVI secolo radunava migliaia di persone festanti nei pressi della Chiesa di San Gottardo. Proprio sullo stesso campo, lungo la Castellana, si svolge da oltre 40 anni la Sagra di San Gottardo. Una location particolarmente fortunata, quindi, che ha nel dna l’incontro e il divertimento. Quest’anno, con il Far Festival, verrà dato ampio spazio alla musica. La tre giorni ad ingresso gratuito, infatti, vedrà alternarsi sul palco alcune tra le band più amate a livello regionale.

Venerdì 14 giugno aprono la manifestazione i Fusion, un gruppo che nasce dalla voglia di miscelare vari stili musicali abbracciando l'old rock, il blues, fino ad arrivare alle ultime hit del momento. La serata prosegue sulle note di “Highway to Hell”, “Back In Black”, “Thunderstruck” e gli altri grandi successi degli Ac/Dc, suonati e interpretati dai Powerage. Non un semplice concerto, ma un vero e proprio viaggio nel tempo, che ripercorre la carriera della leggendaria band australiana.

Sabato 15 giugno vedrà l'esibizione di Zee Zee Queen, un progetto musicale giovane e ambizioso, contraddistinto da una spiccata impronta power-blues. Ad incendiare la seconda parte di serata una cover band d’eccellenza: i Soy Taranta. Un gruppo in grado di intrattenere il pubblico interpretando magistralmente le hit deiNegrita.

Domenica 16 giugno la terza giornata sarà dedicata allo sport, con il Torneo di Pallavolo delle Contrade di Padernello, che inizierà alle ore 10. Nel tardo pomeriggio la festa prende forma con l’Happy Hour accompagnato dalla musica del dj Freddy B. L’intera manifestazione sarà affiancata dalla specialità del Gruppo San Gottardo: una cucina in grado di proporre sapori genuini e tipici della tradizione veneta. Per completare l’offerta gastronomica, ci sarà la possibilità di degustare ottima birra, in particolare “Capra”, la dunkel bock artigianale realizzata dal nuovo Birrificio 17 di Castello di Godego.