San Biagio di Callalta: festa della birra con la cover band degli AC/DC

Sabato 22 Giugno, Giornale&Caffè Olmi presenta: "Back in black" festa della birra e dello street food presso il distributore di benzina X-Oil. Ad accompagnare la serata sarà la musica dei Dirty/Eyes, tribute band degli AC/DC. Dalle 18:30 apertura, aperitivi e gustose specialità di carne e di pesce (anche la famosa frittura!) di chef On the road. Dalle 21:30 musica a tutto volume con il concerto della tribute band. Evento garantito anche in caso di maltempo.