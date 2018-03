47° Festa di San Marco a Fossalta Maggiore

CHIARANO Dal 13 al 29 Aprile si svolge a Fossalta Maggiore di Chiarano la 47° Festa di San Marco, organizzata dalla locale Pro Loco. Numerosi anche quest’anno gli eventi che si svolgono fra Piazza San Marco e la Chiesa Parrocchiale di San Marco Evangelista.

La Festa è riconosciuta per l’attenzione dedicata all’enogastronomia e alla valorizzazione dei prodotti locali: i visitatori potranno gustare i piatti tipici della cucina veneta, accompagnati dai vini della fornitissima enoteca del territorio.



Tra le manifestazioni all’aperto più importanti della Festa, segnaliamo la pedalata agrituristica “Bicicultura” domenica 15 Aprile, che si snoda lungo le tranquille vie di campagna intorno al Comune di Chiarano, con due punti ristoro presso Il Noceto e la Cantina Vi.Vo. di Campodipietra. Domenica 29 Aprile si svolgeranno altri due attesi eventi: la “Camminata della Bidoggia” che propone quest’anno due percorsi podisticidi di 5 e di 10 kilometri, mentre le strade ed il piazzale antistante la Chiesa di San Marco saranno animate dalla fiera “Alla Corte dei Da Fossalta”, con stand di creazioni artigianali e spettacoli di teatro itinerante. Durante tutta la Festa un’attenzione particolare è dedicata ai bambini ed ai ragazzi, che potranno partecipare ai laboratori organizzati presso lo stand di “Ecolandia” e alle tante attività a loro dedicate nel pomeriggio di domenica 22 Aprile con “Ecogiocando”: musica dal vivo, giochi e giro panoramico con calesse ed asinelli.



La musica e lo spettacolo saranno protagonisti delle serate di ballo, con le migliori orchestre musicali del territorio. Domenica 15 Aprile sul palco del teatro tenda si esibiranno gli allievi della scuola di danza Etoile nella “Festa della Danza”. Domenica 29 Aprile appuntamento con “San Marco d’Incanto” il concorso canoro giunto alla 3° edizione, in collaborazione con la scuola di musica Paul Jeffrey e l’associazione musicale 7thNoteGospelLab. La Festa di San Marco è da sempre un appuntamento di promozione delle produzioni artistiche culturali e letterarie locali: martedì 17 gli organizzatori della mostra presenteranno le opere degli allievi dei corsi di disegno e pittura dell’Atelier dell’Artista. Nell’ambito della ricorrenza del Centenario della Prima Guerra Mondiale, giovedì 19 si terrà la serata “Lè rivà i Todeschi” ,con proiezione delle foto tratte dal libro “Da Caporetto al Piave” di Angelino Battistella e Renzo Toffoli, e accompagnamento musicale del Coro ANA di Oderzo; giovedì 26 si svolgerà la presentazione del diario di Don Pietro Sartor, Parroco di Salgareda e profugo a Fossalta Maggiore durante la Grande Guerra. Presso la sede del Gruppo Alpini di Chiarano e Fossalta Maggiore sarà visitabile inoltre la mostra delle sculture di Sergio Pacori, realizzate con residuati bellici.



La Pro Loco di Fossalta Maggiore è lieta di accogliere i numerosi visitatori che parteciperanno ai tanti momenti di festa e convivialità, e ricorda che durante il periodo della festa è possibile tentare la fortuna con la Pesca di Beneficenza, e vincere un soggiorno gratuito per due persone presso il Residence Vallon a Corvara (BZ).



Il programma completo è disponibile sul sito web: www.fossaltamaggiore.it