Salvatronda in festa: un piccolo paese con un grande sorriso per tutti

CASTELFRANCO VENETO Dal 30 giugno al 15 luglio, presso gli spazi della parrocchia di Santa Maria Assunta, torna l'appuntamento annuale con “Salvatronda in Festa”, un evento ricco di sorprese e importanti iniziative.

“Troverai sempre un sorriso per te” in una comunità attiva e sempre più unita dove condivisione e convivialità ne sono i pilastri. Questo è il messaggio che gli organizzatori hanno voluto dare per l'edizione 2018. Una festa che coinvolge ed unisce attraverso giochi, spettacoli ed attività frutto dei tanti talenti e delle sane passioni di giovani e meno giovani della comunità. Una bella opportunità per stare insieme, uscire in piazza e mangiare qualcosa di veramente buono e sfizioso. Saranno giorni ricchi di iniziative per ogni fascia d'età, che vedrà serate a tema dedicate a eventi diversi. Da segnalare in agenda: domenica 1 luglio, mattina e pomeriggio, l'esibizione di automodelli telecomandati e serata danzante Zumba; venerdi 6 luglio la serata salentina con stage di ballo pizzica, spettacolo con musica e piatti tipici dal salento; sabato 7 luglio la Serata paesana con Paella (su prenotazione) e poi tombolata e intrattenimento con la fisarmonica di Giuseppe Tedesco e a seguire karaoke per tutti; domenica 8 luglio spettacolo teatrale con il gruppo F.A.R.C.E.L.A., (associazione di promozione sociale Onlus) un teatro laboratorio che presenta “Il segreto del bosco vecchio”; venerdì 13 luglio serata cinema all’aperto per famiglie; domenica 15 luglio al mattino Famiglie in bici (iscrizioni ore 8.00, partenza ore 8.30 e al rientro previsto per le ore 12.00 pastasciutta per tutti).

Tanti gli eventi che coloreranno queste due settimane di festa, tra cui: tornei di Calcio Balilla Umano, torneo di scopa all'asso e giochi da tavolo e per i ragazzi attività di Grest e molto altro. Per gli amanti del cibo uno speciale menù variegato che cambia giorno per giorno con serate speciali che spaziano dalla cucina veneta a quella salentina, da quella paesana a quella dedicata alle colline e ai monti e ancora l'immancabile grigliata mista. Da non perdere due giovedì speciali (il 5 e il 12) dalle ore 18 fino ad esaurimento le mitiche mozzarelle in carrozza della sig.ra Gina. L'evento è organizzato da Noi Associazione con la collaborazione della Parrocchia Santa Maria Assunta di Salvatronda e l'impegno di volontari cittadini. L'intero ricavato della manifestazione andrà a sostegno della scuola d'infanzia e nido del paese. L'ingresso è libero a tutti gli eventi della festa.



Per prenotazioni e informazioni:

Gianpaolo (presso Gimo Cartolerie) 345.6277787

Circolo NOI – Parrocchia di Salvatronda

Facebook – Salvatronda in festa

