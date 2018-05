Salotto botanico en plein air nel giardino di Olimpia Biasi

Il decimo ciclo dei Salotti Botanici Barbazza si conclude con due appuntamenti “en plein air”. Il primo, giovedì 3 maggio, con lo straordinario privilegio di poter visitare il giardino dell'artista Olimpia Biasi, presso la sua casa-atelier di Lovadina.

Biasi, artista di fama internazionale, giardiniera autodidatta e solitaria, ha già incantato i sempre più numerosi partecipanti ai Salotti Botanici Barbazza con un suo apprezzatissimo intervento nella “serretta” sede degli incontri, nell’autunno scorso. E in quell’occasione ha promesso al pubblico di aprire il cancello dei suo giardino in primavera, per poter apprezzare soprattutto i volumi indisciplinati e i profumi delle sue rose antiche: moltissime, coloratissime e odorosissime. Rose che richiedono un anno di attesa e cure per poter esplodere in una straordinaria bellezza che dura solo pochi giorni. Ma, come sottolinea la pittrice, anche se “è una fioritura che merita la grande cura e la lunga attesa che richiede, e che forse è resa ancor più bella dalla sua fugacità”.

L'appuntamento è alle 18 al Garden di via San Pelajo, oppure alle 18,30 a Lovadina, nel parcheggio di fronte alla chiesa. Non è necessaria la prenotazione, ma è indispensabile la puntualità. Info: 0422.30830.

Il secondo appuntamento in giardino programmato nell’ambito dei Salotti Botanici Barbazza è fissato per domenica 20 maggio, con una visita al Giardino Monumentale di Villa Barbarigo a Galzignano Terme (PD): una visita guidata e privilegiata, che si estenderà anche a parti non solitamente accessibili del complesso e che consentirà ai partecipanti di pranzare “al sacco” nei prati adiacenti il giardino, quindi di visitare anche il nuovo museo appena inaugurato.

Costo: 30 euro (comprensivo di pullman, biglietti di ingresso, al parco e al museo e guide). Info e prenotazioni: 0422.308301

(Info e iscrizioni: tel. 0422.308301 - www.barbazzagarden.it)