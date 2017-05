"Saluta Andonio" a Castelfranco Veneto per il Sunset Opening Party

PRIMA DATA IN VENETO PER LA NUOVA STAR DEL WEB "SALUTA ANDONIO", che con il suo video ha conquistato il web collezionando milioni di visualizzazioni. Sarà presente il giorno Sabato 10 giugno SUNSET OPENING PARTY.



Il video che lo ha battezzato nel web è questo; https://www.youtube.com/watch?v=A5zUVHNs42A



Lo potete vedere Fiero nel sequestro di Anna, la moglie di Gianni Morandi, nel singolo di Fabio Rovazzi, VOLARE, assieme a J-Ax, Fedez, Javier Zanetti, Maccio Capatonda, Frank Matano, Ludovica Comello ---> https://www.youtube.com/watch?v=MtJ0lrIGSAE



Quindi il 10 Giugno dopo l'iper, ci vediamo al Sunset con Saluta Andonio il vero. Ecco il Video promo: https://www.facebook.com/SunsetCastelfranco/videos/2271231533101537/ - Info 3458515386

■ Sabato 10 Giugno ■



■ SUNSET, dietro un grande tramonto si celano grandi emozioni..



■ THE BIG OPENING ■



Dopo tre stagioni siamo ancora qui, più carichi che mai e pronti per cominciare la nostra 4^ stagione, e voi?

Si inizia presto, dalle ore 21.00 fino a tarda notte..



■ LINE UP ■

Nicky Jay

Giacomo Tonello

Double M

Albe D

Stepnoize



■ PHOTO ■

Alberto Bustreo



■ PRICE ■

Prima consumazione 10€

Possibilità di prenotare il tuo tavolo a prezzo maggiorato



■ Per info contatta il tuo PR di fiducia



- Castelfranco 3349411072 (Vittorio)

- Padova 3400774979 (Filippo)

- Camposampiero 3486373217 (Federico)

- Cittadella 3485425429 (Alberto)

- Piazzola 3924231784 (Nicola)

- Piombino Dese 3476784816 (Andrea)

- Noale 3489219373 (Ihab)

- Riviera 3467404986 (Nicolò)

- Bassano 3481895151 (Elia)

- Montebelluna 3479936004 (Matteo)



■ LOCATION ■

Sunset

Via Pagnana 46

Castelfranco Veneto TV



■ Infoline and Reservation ■

Alberto 3458515386