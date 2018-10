Salvate la gioventù, la prima Guerra Mondiale dal dierio di Elisa Fagnol

Reading teatrale



voce narrante Cinzia Zanardo

pianoforte Carlo Colombo

tamburi Frank Bonan



CINEMA TEATRO CRISTALLO

via Giuseppe Garibaldi, 44 – 31046 Oderzo (TV)

ingresso libero



Una storia vera da condividere per non dimenticare.



Un documento originale, una rara testimonianza, un diario scritto durante la Grande Guerra da Elisa Fagnol Zanardo, allora quattordicenne, nata e vissuta a Visnà – Comune di Vazzola (Tv) – non lontano dal fiume Monticano, scenario di una cruenta battaglia.



Nel reading teatrale dal grande impatto emotivo, risuonano più attuali che mai le parole SALVATE LA GIOVENTU’, un appello che Elisa scrive sul suo quaderno di scuola gli ultimi giorni del conflitto, mentre narra il bombardamento e con esso le distruzioni subite dalle genti della zona del Piave.



Lei subì, attraversò e guardò quella guerra che seminava terrore e devastazione ovunque, ma sentì il bisogno di lasciare una testimonianza, una traccia, un pezzetto di quel dolore, un pezzetto della sua voglia di riscatto.