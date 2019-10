Concerto lirico con Francesca Paola Geretto a Sant'Andrea di Barbarana

Domenica 6 ottobre, nella chiesa di Sant’Andrea di Barbarana, in comune di San Biagio di Callalta, si terrà il concerto lirico “Note d’autunno”. Sarà l’orchestra Città di Ferrara, diretta dalla bacchetta del maestro Eddi De Nadai, a “dare il la” all’evento con le note della Sinfonia del Nabucco di Giuseppe Verdi. Il concerto vedrà la presenza del celebre tenore sloveno Branko Robinšak e del soprano Francesca Paola Geretto, cantante che in questi anni si sta presentando al pubblico sui palcoscenici italiani e stranieri facendosi apprezzare per la forte carica espressiva e la solida preparazione tecnica.

Il programma prevede l’esecuzione di pagine tratte da “Un ballo in maschera”, “La Bohéme”, “Tosca”, “Cavalleria rusticana” e altre opere. Sarà presente la corale “Attilio Zaramella” (preparata da Franca Battiva) che nella parte finale della serata si unirà a Francesca Paola Geretto per una delle pagine verdiane più intense (“La Vergine degli angeli” da La forza del Destino) e chiuderà la serata con l’ormai tradizionale coro del “Va’ pensiero” di Giuseppe Verdi.

La serata, organizzata dal Comune di San Biagio di Callalta, dalla Pro Loco Comunale dall’Associazione almamusica433, sarà presentata da Marta Golfetto e Stefano Trevisi, che guideranno il pubblico tra aneddoti e storia dell’opera lungo il programma. Il concerto, che prenderà il via alle ore 20.45, è ad ingresso libero.