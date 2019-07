Wardogs, Ramone tribute band a San Biagio di Callalta

Il Beer and Art Festival, nel cuore di San Biagio di Callalta dal campo sportivo dietro la Chiesa, aprirà i battenti da metà pomeriggio con le semifinali e finali del 3° Torneo di Ping Pong, successivamente l’ormai celebre partita di calcio “vecchie glorie”. Vedrà il suo clou dalle 20.00 con una cena (su prenotazione) accompagnata da fantastiche Birre artigianali per poi aprire alle 21.20 il live dei WARDOGS – Ramones Tribute Band con il loro 2009-2019 TEN YEARS ANNIVERSARY TOUR, tour che segna i dieci anni della band dove ripercorreremo insieme la carriera della band di New York "Ramones" attraverso un live che tocca tutta la loro discografia.

Organizzato con la collaborazione dell’ass. culturale Oblique e dell’Oratorio di San Biagio. Ingresso libero e parcheggio gratuito. INFO 3408010505 FACEBOOK @bafest