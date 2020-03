Laboratorio d'arte a San Biagio di Callalta - il programma

Ogni SECONDO MARTEDI' del mese l'Associazione Culturale Officinarte999, mette a disposizione i propri spazi e attrezzature per accogliere Artisti Incisori per sviluppare le proprie opere e, i Principianti, per avvicinarsi al mondo dell'Incisione e Stampa d'Arte.



Per il Principiante, in qualità di nuovo iscritto, la prima serata di frequenza prevede, oltre alla presentazione dei contenuti del corso, una dimostrazione con illustrazione dei materiali e strumenti necessari per la pratica successiva del laboratorio.

Per il Principiante, in qualità invece di partecipante abituale, prosegue la didattica con l'approfondimento teorico e pratico di singoli specifici moduli, quali:

1-preparazione, ceratura e incisione lastra;

2-morsura, sgrassatura e analisi lastra;

3-preparazione carta, inchiostratura e stampa lastra;

4-analisi stampe e retouchè;

5-incisione diretta: puntasecca e bulino;

6-acquatinta e maniera nera;

7-altre tecniche, combinazioni e sperimentazioni.



All'Artista Incisore, anche qualora in grado di lavorare in autonomia, si chiede di comunicare ad Officinarte999, un paio di giorni prima dell' incontro, che fase della filiera calcografica intende sviluppare o per cui necessita assistenza, in modo tale da allestire il laboratorio in anticipo e garantirne la massima funzionalità.



ATTENZIONE: le sole fasi di morsura e stampa in nessun caso verranno svolte nell'arco della stessa serata.



Ad ogni partecipante e' richiesto un contributo pari a Euro 20 per serata (Euro 15 se sostenitori) per sostenere i costi del laboratorio. POSTI LIMITATI! Prenotazione obbligatoria.



ISCRIZIONI riservate agli adulti e SEMPRE APERTE (chiusi solo ad Agosto).



Per informazioni ed iscrizioni: Arch. Umberto Crosato 348-5769522; u.crosato80@gmail.com



VI ASPETTIAMO e seguite "Officinarte999" su Facebook!!