Progetto #savetheface a San Biagio di Callalta

vogliamo ricordare il 104° anniversario dell’entrata nella prima guerra mondiale dell’Italia.



Non lo faremo elogiando i grandi generali o i capi di stato ma bensì ricordando i nostri nonni/bisnonni che molto spesso erano solamente degli umili contadini spediti a far una guerra non loro in fanteria



Nell’arco di quest’anno ricorderemo 52 personaggi (uno a settimana) che vissero direttamente il primo conflitto mondiale , alcuni di questi poi ebbero una brillante carriera come intellettuali o scrittori altri invece, dopo aver fatto il loro “dovere”,sono tornati a vivere nelle loro campagne senza più essere ricordati da nessuno.



Con questo progetto cercheremo di ricordarli nel miglior modo possibile , a ogni dolce verrà allegata una descrizione che vi farà capire per quale motivo abbiamo scelto dei determinati ingredienti .