Decimo raduno Fiat 500 a San Fior

10° Raduno Fiat 500



In occasione del decennale della manifestazione l’Assessorato alle Attività Sportive Ricreative ed Associazionismo del Comune di San Fior, in collaborazione con l'Associazione Gruppo Ricreativo San Fior di Sotto, organizza, nell’ambito della Primavera Sanfiorese,



domenica 5 maggio 2019 alle ore 8,30

la 10^ edizione del “Raduno Fiat 500”

con ritrovo presso la Piazza G. Marconi (antistante la sede municipale)



Le auto partecipanti rimarranno esposte dalle 12.30 alle 17.00 in Piazza Venezia – Castello Roganzuolo.



Nel darne notizia si invitano gli appassionati e i clubs a prendere parte all’evento, comunicando a mezzo mail, fax o telefonicamente entro le ore 12,00 del 5 maggio 2019 il numero dei partecipanti.



Costo di iscrizione: € 23,00= per il conducente, € 23,00= per l'eventuale navigatore, € 10,00= per i ragazzi sotto i 14 anni.



Ad ogni vettura partecipante sarà offerto un simpatico presente. Sarà inoltre consegnato un riconoscimento particolare: ai primi tre clubs più numerosi, all’autista più anziano, all'autista più giovane.



scarica il volantino, l'invito e il modulo di partecipazione:

Maggiori informazioni su www.comune.san-fior.tv.it



Visualizza il percorso collegandoti (browser consigliato Crome) all'indirizzo http://bit.ly/2Rrr89H