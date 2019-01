Giornata della memoria, proiezione con regista a San Pietro di Feletto

In occasione della “Giornata della Memoria” il Comune di San Pietro di feletto, in collaborazione con la Pro Loco, ha organizzato un evento speciale: la proiezione in lingua originale (con sottotitoli in italiano) del film “La notte dei Cristalli. 9 Novembre 1938, quando la notte fu più gelida”. La proiezione si terrà sabato 26 gennaio alle ore 17.30 presso la Barchessa Municipale a Rua. All’evento sarà presente il regista Hermann Weiskopf che interloquirà con il pubblico. A presentare l’iniziativa sarà la professoressa Chiara Ceschin.

Il lungometraggio racconta la storia vera di Richard Berger, presidente della comunità ebraica di Innsbruck in Austria, che venne ucciso brutalmente dai nazionalsocialisti. Diretto dal regista e produttore Hermann Weiskopf, che si è avvalso delle interviste straordinarie di testimoni dell’epoca, il film ha ottenuto varie nomination e riconoscimenti al Festival del film ebraico di Zagabria nel 2014, al Premio internazionale del Film di Berlino sempre nel 2014 e al Festival internazionale del Cinema di Southampton nel 2016.

Hermann Weiskopf nasce a Innsbruck in Austria il 29 settembre 1962. Ha vissuto a Roma dove ha studiato recitazione presso le scuole "La Scaletta" e "Mimo Teatro Movimento". Ha prima recitato in 45 film, per lo più italiani, sotto la regia di famosi registi tra cui Federico Fellini, Franco Zeffirelli, Mario Monicelli, Tinto Brass, per poi scoprire la sua propensione per la produzione e la regia. In qualità di direttore di produzione ha realizzato numerosi documentari, spot, filmati industriali. Per più di otto anni ha lavorato per la società cinematografica Delta Film operante a Innsbruck, ottenendo importanti riconoscimenti a livello internazionale. Attualmente produce e ricopre il ruolo di regista per la Avg Film Produktion, la nuova società che ha aperto nel 2014, AVG sta per Das audiovisuelle Gedächtnis cioè memoria audiovisiva. La sua opera mira a documentare filmicamente gli eventi storici, con una particolare attenzione a quelli legati al periodo del nazionalsocialismo.