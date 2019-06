Pic nic in vigna sulle colline del prosecco

“FEshion Eventi” è felice di invitarvi ad un esclusivo “Pic Nic in Vigna” sabato 29 giugno nei suggestivi vigneti dell’azienda agricola “Moret” sulle Colline del Prosecco 🍾 Una serata speciale che inizia con l’aperitivo al tramonto e prosegue con una deliziosa cena, servita in parte negli appositi cestini in vimini, e in parte a buffet (piatti caldi) direttamente sotto i vigneti, accuratamente illuminati con particolari luci soffuse e allestiti con teli bianchi. Il tutto contornato da un piacevole sottofondo musicale acustico sugli incantevoli colli trevigiani!



Il menù, ideato da "Cotto e Mangiato Ferrara" prevede:



– Buffet:



* Gnocchetti speck, zucchine e curcuma



* Piccatina al vino bianco con verdure alla griglia



* Fragole con panna





– Cestino:



* Pizzette

* Grissino profumato

* Salatini

* Pinzone farcito

* Frittatina



A disposizione: acqua minerale e naturale e pane



Sono inclusi tre calici di vino a testa



La serata inizia alle 20.00



Dalle 21 musica live



Costo: 25€ a testa, vini inclusi





100 posti disponibili



Moret Vini si trova in via Condel, 2A (Fraz. S. Maria) a San Pietro di Feletto - TV



Per info e prenotazioni contattarci al 3319512954 (Olimpia) o al 3495878324 (Alessandra)