L'Accademia Teatrale Lorenzo da Ponte presenta il suo "Cyrano de Bergerac"

Di Edmond Rostand, adattamento di Edoardo Fainello, con Mirko Bottega, Edoardo Fainello, Federica Girardello, Andrea Lorenzon, musicista in scena Marta Boraso, regia Edoardo Fainello.

Scritta per l’attore Benoît-Constant Coquelin tra il 1896 e il 1897 da Edmond Rostand, Cyrano De Bergerac rappresenta una delle opere tragiche in versi più famose del teatro mondiale, simbolo di una generazione francese e tappa obbligata per ogni attore che voglia mettersi alla prova con un testo di elevata difficoltà ed infinita bellezza. Una storia serrata, romantica, avventurosa, tenera e allo stesso tempo violenta, il cui adattamento si rifà a diverse traduzioni (Giobbe, Cuomo, Lionello, Bigliosi). Particolare attenzione è stata riservata come sempre ai costumi, per riportare il pubblico nella metà del XVII secolo francese, tra innamoramenti, battaglie e lame di spade scintillanti. Un’opera che vi farà ridere, piangere ed innamorare per sempre.