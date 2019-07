Viña escondida: il 2 agosto ultima data del Summer festival

Venerdì 2 Agosto, dalle 20.30 alle 2.00, va in scena alla cantina Ca’ di Rajo l’ultima serata 2019 del festival VIÑA ESCONDIDA, "Sorsi, Morsi e Musica ... sotto la Cattedrale Verde di Ca' di Rajo". La terza ed ultima puntata dell'evento - che porta la firma di Ca' di Rajo Wines e Nolita Crazy Lab - farà cenare e ballare sotto alla Bellussera, per vivere una serata unica in un luogo magico. I vigneti - che crescono ad oltre 3 metri da terra – faranno da cornice a questo appuntamento unico nel suo genere. Il party si apre dalle 20.30 con la cena sotto le vigne, accompagnata dalla musica di Aurora Rays. Dalle 23.00 alle 3.00, vini, birre artigianali, cocktail, musica e balli tra atmosfere country-chic con Francesco Torre dj.

La cena sarà curata da Eccmo Eccellentissimo, il rinomato Ristorante di Motta di Livenza:

∙ Lo Spiedo con polenta € 16

∙ L'orecchia di elefante € 16

∙ Eccmo Salad € 12

∙ La battuta di Vitello € 14

∙ Patate e contorni € 4

Tra le proposte bar i cocktail firmati ABOUT TEN Cinico Greedy Eccentrico Tenace. Un angolo di autenticità sarà dato dalla rinomata partnership con Beluga vodka abbinata ad una selezione di Toniche. Inoltre Birre Artigianali e al calice i vini della cantina Ca' di Rajo.

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO:

Il posto a sedere per la cena è garantito solo su prenotazione. Sarà comunque possibile cenare o stuzzicare durante tutto l'evento.

PRENOTAZIONI: 392.1231235 - 0422.855885