Viña escondida: cena & musica sotto alla bellussera

Dopo il successo della prima serata, torna venerdì 12 luglio il summer festival Viña Escondida. L’evento organizzato da Nolita Living Club presso la cantina Ca’ di Rajo di San Polo di Piave (TV) si prepara a stupire con cene, cocktail e musica sotto ad un cielo ricamato dai vigneti. A firmare le proposte culinarie e la cena sotto alla Bellussera del 12 luglio sarà il Ristorante Le Marcandole.



INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO:



Ingresso libero a partire dalle ore 20. Il posto a sedere per la cena è garantito su prenotazione. Sarà comunque possibile cenare o stuzzicare fino a mezzanotte.

Per info: booking@cadirajo.it

Le serate si terranno presso la sede dell’azienda Ca’ di Rajo in via del Carmine, 2/2, a Rai di San Polo di Piave.