La band trevigiana Valid duetterà con l'ex batterista degli AC/DC Tony Currenti

Appuntamento storico per la band trevigiana "Valid". Sabato prossimo il gruppo suonerà infatti alcuni pezzi con il musicista Tony Currenti, batterista che suonò la batteria nel primo album dei mitici AC/DC, ovvero High Voltage, sia nell'edizione australiana che in quella inglese. L'appuntamento è fissato sabato prossimo, in serata, al "Fermata 48", a Corbolone di San Stino di Livenza.

Valid Rockband sono: Cico Andrea Stefani voce, Mani Massimo Vecchiato batteria, Roberto Biolzi chitarra, Amedeo Sansonetto chitarra e Francesco Zuccarello al basso.