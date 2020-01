San Valentino a Ca' di Rajo: degustazione per chi si ama

Farsi una promessa d’amore in una chiesetta del 1300, passeggiare sotto alle Bellussere, un monumento naturale con viti antiche che crescono a 3 metri di altezza, e degustare una selezione di vini unici. Per San Valentino la cantina trevigiana Ca' di Rajo (www.cadirajo.it) propone un’esperienza unica da vivere in due: un’evasione sensoriale, una vera e propria fuga di relax lontano dal caos della città.

Tutti gli innamorati che visiteranno la cantina il giorno 14 febbraio, alle ore 10.30 e alle ore 15.00, e sabato 15 febbraio alle ore 10.30, potranno degustare una bottiglia di spumante Manzoni Rosa, autoctono rarissimo che nasce da acini di colore rosa, Iconema, Tai Doc Piave che nasce da Bellussere centenarie, Sangue del Diavolo Raboso Piave e Ciàcoe Torchiato di Fregona Docg. A due passi dal fiume Piave, nella fertile campagna trevigiana, a Rai di San Polo di Piave trova le proprie origini Ca' di Rajo (Rajo è il nome antico di Rai). Una storia di vignaioli legati a filo doppio con il territorio sorretti e guidati dall'amatissima chiesetta della Madonna del Carmine che si trova all’interno della tenuta ed è visitabile. Nel 1960 la famiglia Cecchetto, allora mezzadri di Giol trasforma la nuda terra in vigneti di pregiate uve e col sudore del proprio lavoro nei 1972 ne diviene proprietaria. Oggi Ca' di Rajo è una realtà che esporta in quasi 50 Paesi del mondo. Tra le sue produzioni vi sono: Prosecco Superiore Millesimato Docg Valdobbiadene nelle versioni Brut e Extra Dry, Prosecco Doc Treviso, Malanotte Docg, Raboso Piave Doc, Manzoni Bianco 6.0.13, Pinot Grigio, Chardonnay, Sauvignon, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e il Manzoni Rosa 1.50 ottenuto da l'impollinazione tra Traminer e Trebbiano, un autoctono rarissimo che solo Ca’ di Rajo spumantizza.