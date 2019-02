La magia di San Valentino tra i boschi e i vigneti di Country House Abazia

Il 14 febbraio, a due passi dall’Abbazia di Nervesa, una cena romantica nella splendida cornice della Country House della cantina Giusti Wine per festeggiare con eleganza il giorno degli innamorati. Country House Abazia sorge su una collina, in una delle location più romantiche da cui godere di una vista mozzafiato sulla pianura trevigiana, i vigneti e i boschi del Montello.

Da qui, si scorge, immersa tra secolari castagni, la suggestiva Abbazia di Sant’Eustachio, che fa parte della tenuta, elegantemente illuminata anche la notte di San Valentino. Fondata come monastero benedettino nell’anno Mille grazie alla potente famiglia Collalto, l’abbazia divenne a metà del ‘500 uno dei centri culturali più significativi d’Italia e meta di molti personaggi illustri, tra cui i letterati Pietro Aretino e Monsignor Giovanni Della Casa che qui scrisse il Galateo.

In abbinamento ai raffinati piatti proposti durante la serata, una selezione dei vini più rappresentativi della cantina Giusti Wine, come il delicato e fresco Giusti Rosé Spumante Brut, da uve Pinot Nero e Chardonnay, e l’Asolo Prosecco Superiore DOCG (Brut ed Extra Dry) prodotto con le migliori uve Glera dei vigneti della zona del Montello e dei Colli Asolani, espressione autentica di un territorio vocato ai vini di qualità fin dai tempi della Serenissima. Gli altri vini in degustazione saranno il Longheri Pinot Grigio IGT Venezie e l’Antonio IGT Rosso del Veneto.

Il menù della serata

Zucca, petto d'oca affumicato e chips di topinambur

Tortelli alla ricotta di capra speziata su salsa di radicchio e arancio caramellato

Sorbetto di rosa al bergamotto

Tagliata di Sorana, puntarelle e patate al rosmarino con scaglie di Castelmagno DOP D'Alpeggio

Semisfera di cioccolato con bavarese al lampone e salsa mou salata

Acqua

Selezione vini Giusti Wine

Caffè

Cena a persona 45€

Per info e prenotazioni (entro il 12 febbraio): Anna, 348-8676589 - incoming@giustiwine.com

Ristorante Country House - Via Arditi 1 - Nervesa della Battaglia (TV)

www.giustiwine.com/it