San Valentino in cantina: regala una degustazione

A San Valentino regala un'emozione da vivere insieme: prenota la tua Degustazione in Cantina. Il costo è di 30 euro a persona, Ecco il programma per la degustazione:

Visita ai nostri vigneti tra le splendide colline del Prosecco Superiore; visita alla cantina dove potrete assaggiare il vino base; degustazione di 5 vini a vostra scelta accompagnati da prodotti locali; una bottiglia di vino in omaggio. Durata totale dell'esperienza: 2 ore circa. Il tutto avverrà in un'atmosfera speciale creata appositamente per l'occasione. Regalate alla vostra dolce metà un ricordo che durerà per sempre. Il prezzo per la degustazione è valido solo per le giornate di venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 Febbraio 2020. Per offrire un servizio puntuale e dedicato le degustazioni avvengono solo su prenotazione.