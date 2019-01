“Filosofia e Metropoli. Il pensiero interroga il quotidiano”. È il titolo della diciassettesima edizione del corso di filosofia gratuito organizzato dal gruppo culturale Archè di San Zenone. La prima delle dieci lezioni, intitolata “Frammenti di modernità”, si terrà giovedì alle 20.30 al centro polifunzionale “La Roggia” in via Caozocco 10 a San Zenone. A condurre le lezioni il dottor Massimiliano Zen. Durante il ciclo d’incontri filosofici si approfondirà il tema della “città come fulcro della vita moderna, sia in termini economici che culturali”, spiega Zen. “Abitare, o visitare la città è per noi un’esperienza quotidiana. Negozi, centri commerciali, cinema, musei, mode, tecnologie sono tutte manifestazioni della nostra vita di tutti giorni che diamo per scontate e sulle quali spesso non ci poniamo interrogativi –sottolinea il docente-Obiettivo del corso sarà proprio quello di portare la filosofia, ossia il pensiero critico, la curiosità, a contatto con il quotidiano”. Sulle orme di grandi maestri come Friedrich Nietzsche, Karl Marx, Georg Simmel, Walter Benjamin, Michel Foucault, Ernst Jünger, Guy Debord, durante il ciclo d’incontri si cercherà di capire “come mai la filosofia inizi ad interessarsi della città, quale sia il destino dell’individuo all’interno della massa, da dove derivi il fascino della merce, come si sia arrivati ad una società spettacolarizzata, come si eserciti il potere nella città, quali siano le dinamiche all’opera tra reale e virtuale”. Compito della filosofia, evidenzia Zen, “è fornirci gli strumenti critici adeguati per mettere in discussione in modo positivo il nostro quotidiano e affrontare la sfida, senza fine, della costruzione della nostra individualità”. Gli incontri, patrocinati dall’Amministrazione comunale di San Zenone, sono tutti ad ingresso libero. Per info: 3402278081