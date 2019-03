A San Zenone "Where everything grows"

Villa Albrizzi Marini e Spazio scuderia inaugurano la stagione espositiva 2019. La rassegna prevede otto personali mostre che diventeranno poi una grande collettiva prevista per i primi mesi del 2020. Domenica 10 marzo 2019 alle ore 18.00 presso lo Spazio Scuderia aprono questo percorso le illustrazioni e i video di SILVIA REGINATO :” WHERE EVERYTHING GROWS”

WHERE EVERYTHING GROWS parla di natura, a volte selvaggia come edera sulle pareti di una casa abbandonata, altre volte cresce sotto il nostro controllo e la teniamo in pugno. È misteriosa ma sempre presente, è una compagna, un’amica in un vaso. È un pensiero fisso in testa o una presenza che aspetta su una sedia.

È la nostra vera natura, il nostro corpo, ciò che nasce da carta e inchiostro. L’esposizione è a cura di Roberto Lai e Veronica Milli, che definiscono le sue

opere con una frase :” La semplicità è la cosa più facile da non capire”

IL 10 MARZO alle 18:00 durante l’opening ci sarà la partecipazione di Lahar Magazine, che presenterà l’ultima pubblicazione “Fuoco e Fiamme”. Lahar è una una posterzine indipendente, che da cinque anni esce a cadenza bimestrale selezionando testi, illustrazioni e fotografie tramite una call a tema.

La mostra rimarrà aperta fino al 14 aprile negli orari di Villa Albrizzi Marini. Ingresso libero.

