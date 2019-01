Ottava fiera dell'elettronica, del radioamatore & della tecnologia

L'evento che in questi anni ha accolto sempre più visitatori, tecnici ed appassionati.

Da sempre la qualità e l'alta selezione degli espositori è lo standard di Ecco.Fatto.

Due giorni per gli affari; videosorveglianza, telefonia, smartwatch, accessori per pc, Arduino, Raspberry, illuminazione, toner, cartucce, computer, accessori per telefonia, kit illuminazione per auto, manuali tecnici, componentistica, kit per cancelli etc..

Radioamatore, come sempre, fulcro della manifestazione.



ORARI MANIFESTAZIONE

Orario continuato 9,00 -18,00 entrambi i giorni.



TIPOLOGIE BIGLIETTI E COSTI

Biglietto intero: 7,00€

Biglietto ridotto: € 5,00 (riduzioni scaricabili dal nostro sito o per coloro in possesso delle nostre riduzioni cartacee, Forze dell'ordine, accompagnatori disabili, Senior over 70, ragazzi dai 12 ai 16 anni).

Biglietto Omaggio: Disabili, bambini fino a 12 non compiuti (accompagnati da adulto)

Biglietto Speciale Radioamatore: € 4,00 per tutti coloro in possesso di Patente Radioamatoriale da esibire alle casse.

IL BIGLIETTO E' VALIDO PER ENTRAMBI I GIORNI E CONSENTE ACCESSI ILLIMITATI PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE.

Riduzioni disponibili dal sito https://eccofatto.eu oppure da Evenbrite

con link

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-fiera-elettronica-radioamatore-tecnologia-52442183984