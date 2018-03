A Sarmede “Cose di famiglia” con il suo ultimo disco “Doana”

“Cose di famiglia” con i fratelli Giacomo e Mauro Da Ros accompagnati alle percussioni e alla batteria da Andrea Fontana (musicista e collaboratore di Elisa) porta a Sarmede, sabato 17 marzo, il suo ultimo disco “Doana” composto tra i monti del Cadore. Saranno anticipati, alle 21 sul palco dell’auditorium di via Mazzini, da “Il Trio” con Martina Dal Cin, Alessandro Omiciuolo e Mattia Pastre, che introdurrà questa terza serata di “Fantasia in note” rassegna musicale curata dalla Pro Loco di Sarmede.

Sotto il titolo “La Genesi” la serata si prospetta come un viaggio nella musica folk, reggae, afro e funk. «La nostra musica è una miscela di brani che provengono dall’ultimo disco “Doana” e naturalmente non mancheranno le canzoni del disco precedente» anticipano i fratelli Da Ros che hanno fatto della musica la loro professione. Giacomo voce, basso e grancassa, Mauro chitarra e voce di “Cose di famiglia”, il progetto nato alla fine del 2014 e che si è concretizzato con l’uscita nel dicembre 2015 del loro primo omonimo album.

Da qualche anno Mauro e Giacomo Da Ros collaborano in un percorso musicale comune che prima li ha visti co-fondatori del Quartetto Desueto (band con la quale hanno realizzato tre dischi e suonato in Italia e all’estero), poi proporre in chiave elettroacustica una sintesi dei loro percorsi musicali dando vita al progetto “Cose di famiglia”. Il sound proposto dai fratelli Da Ros è riconducibile al movimento New Folk (Mumford & Sons, Jack Savoretti, The lumineers), ma con influenze che sono difficilmente riassumibili (rock, funky, reggae music e talvolta anche musica classica). Entrambi i fratelli cantano e non c’è una voce solista, ma un intreccio costante dei due timbri vocali (Simon & Garfunkel sono un’altra delle influenze di questo insolito duetto).

Mauro e Giacomo Da Ros con “Cose di famiglia” si sono classificati primi nella categoria cantautori “Cantagiro 2016” e vincitori del “Premio nuovo IMAIE” e primi al 22° Festival dell’Adriatico Premio Alex Baroni 2017.

Chiude la rassegna il 24 marzo “Viaggio in Usa” di Vinnie Perinotto, una serata all’insegna dei grandi classici della musica americana tra Folk, Blues, Rock e Country per un viaggio nell’immaginario degli Stati Uniti d’America.

Programma completo su www.sarmede.org

Biglietti intero euro 8,00, ridotto euro 6,00 con possibilità di prenotare il posto anche online sul sito www.sarmede.org sezione “Prenotare gli eventi”.