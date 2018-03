A Sarmede “La Ghenga Fuoriposto” con il suo Avan-spritzacolo

Swing, folk, reggae e musica de-lirica per l’Avan-spritzacolo sabato 10 marzo a Sarmede. La band veneziana “La Ghenga Fuoriposto” salirà sul palco dell’auditorium di via Mazzini alle 21.00. È il secondo appuntamento della rassegna musicale “Fantasia in note” 2018 organizzata da Pro Loco Sarmede.

«Siamo una band di 7 musicisti – anticipa “La Ghenga Fuoriposto” -. Passiamo con naturalezza dal reggae alla tarantella, dalla samba al rock and roll con l’incursione dello swing più sporco di una Chicago anni Trenta». Con sprazzi di cabaret, canzoni orecchiabili, testi umoristici e ritornelli che ci si ritrova a canticchiare sotto la doccia, “La Ghenga Fuoriposto” saprà regalare una serata di puro divertimento e di buona musica. La band, nata nel 2004, ha all’attivo tre dischi di canzoni originali ed è composta da Jin Spritz, Al Scocco, Nick il Baro, Fred Doloso, Dany Dynamite, John Ombra e Dami Jani.

“Fantasia in note” prosegue il 17 marzo con “La Genesi”: in apertura “Il trio” con Martina Dal Cin, Alessandro Omiciuolo e Mattia Pastre, a seguire “Cose di famiglia” con i fratelli Giacomo e Mauro Da Ros, accompagnati alla batteria da Andrea Fontana.

Chiude la rassegna il 24 marzo “Viaggio in Usa” di Vinnie Perinotto, una serata all’insegna dei grandi classici della musica americana tra Folk, Blues, Rock e Country per un viaggio nell’immaginario degli Stati Uniti d’America.

Programma completo su www.sarmede.org

Biglietti intero euro 8,00, ridotto euro 6,00 con possibilità di prenotare il posto anche online sul sito www.sarmede.org sezione “Prenotare gli eventi”.