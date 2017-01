A Sarmede c’è “Giocare per imparare: parole e storie in gioco”

La Pro Loco di Sarmede dà appuntamento ad insegnanti ed educatori alla 4^ edizione di “Da grande insegnerò”, iniziativa mirata ad approfondire le tecniche di insegnamento con tutta una serie di corsi e laboratori.

Si inizia sabato 21 gennaio con “Giocare per imparare: parole e storie in gioco” curato da Laura Sommavilla. Presso la sede della Pro Loco, in piazza Roma, dalle 15 alle 19 il laboratorio con e sul gioco (con particolare attenzione ai giochi da tavolo sulla lingua e sulla produzione di storie): nella prima parte dell’incontro verrà presentata una selezione di giochi, seguirà l’immediato allenamento e l’avvio di un’attività di co-progettazione di un percorso ludico. Il laboratorio è pensato per educatori, insegnanti, animatori, operatori culturali e museali che con un gioco vogliono attirare l’attenzione di un gruppo di bambini o ragazzi, o stimolare la loro curiosità e interesse durante un’attività didattica quotidiana (minimo 8 partecipanti, costo euro 50).

“Da grande insegnerò” prosegue sabato 28 gennaio con il corso “Libri fatti a mano” curato da Artebambini, mentre il 4 e 5 febbraio con Matteo Belli corso-laboratorio “Educare la voce” (primo livello). L’11 e 12 febbraio con Luca Trucolo “A regola d’arte” e il 18 e 19 febbraio con Matteo Belli il secondo livello di “Educare la voce”.

Programma completo su www.sarmede.org.