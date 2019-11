Sarmede, continuano gli eventi de "Le immagini della fantasia"

Sabato 23 novembre alle 16.30 il Museo Zavřel ospiterà la presentazione dell’albo Il Guerriero di Legno, a cura dell’autrice Lorenza Farina e dell’illustratrice Manuela Simoncelli, con letture di Marina Rocchetti. Come raccontare ai più piccoli quel che succede ad un nonno malato di Alzheimer? Il Guerriero di Legno (Paoline) è un delicato albo illustrato che affronta in chiave metaforica questo difficile tema.

Domenica 24 novembre dalle 10.30 alle 12.30 Intuire immagini, immaginare mondi, un percorso interattivo per grandi e piccini tra i dispositivi didattici de Le immagini della fantasia 37, a cura della Fondazione Štĕpán Zavřel. Nel pomeriggio di domenica, alle 14.30 e 16, Francesca Dafne Vignaga, illustratrice selezionata per questa edizione, condurrà due workshop creativi A.A.A. Cercasi mostro, rivolti a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Ispirati da Igor, il piccolo mostro peloso, protagonista del suo albo illustrato, ed utilizzando colori e materiali riciclati, si daranno forma a tanti mostri con tanto di carta d’identità.

Le novità della Scuola Internazionale d’Illustrazione

Questo fine settimana si terrà il corso “Il collage come strumento di lavoro”, condotto da Oscar Sabini, illustratore e ideatore di numerosi laboratori per ragazzi e adulti. Il docente sviluppa principalmente progetti in ambito editoriale attraverso la tecnica del collage a strappo, che gli ha permesso di trovare un suo stile riconoscibile ed apprezzato. Si tratta di un corso rivolto a diverse figure professionali come artisti, insegnanti, psicologi, arte terapeuti e/o semplici appassionati, interessati non solo a comprendere quelle che sono le principali specificità di questa tecnica artistica, ma anche ad approfondirne la sua struttura concettuale dove, casualità e istinto, fondano le loro basi. Il suo lavoro è stato esposto alla biennale portoghese Ilustrarte, alla Mostra degli Illustratori della Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, alla Fondazione S. Zavrel di Sarmede e alla BIB di Bratislava. Collabora con gli editori Thames and Hudson in Inghilterra, Actes Sud in Francia, OQO in Spagna, Princeton Architectural Press in America e con Logos e Gallucci in Italia. Inoltre Giacomo Bizzai, altro docente della scuola, condurrà il corso di lettura animata, Il narratore affamato. L’obiettivo del corso sarà quello di formare coloro che amano la letteratura per l’infanzia e coloro che operano a diverso titolo nel settore educativo e culturale, affinché possano espletare la loro preparazione personale ma soprattutto professionale con consapevolezza e competenza, offrendo strumenti operativi e metodologici, volti al rinnovamento didattico.