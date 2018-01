A Sarmede un laboratorio per “educare” la voce

Nuovo appuntamento, nel fine settimana, con i laboratori di “Da grande insegnerò” promossi da Pro Loco Sarmede. Sabato 3 e domenica 4 febbraio, nell’Officina delle idee di Sarmede, Matteo Belli conduce il corso “Educare la voce” aperto ad insegnanti, educatori e a tutti coloro che vogliono migliorare i propri strumenti vocali.

“Educare la voce significa liberarla e migliorarla – spiega Belli -. Per chi insegna, alcuni tra i più frequenti disturbi sono causati da una scarsa conoscenza e da un cattivo utilizzo della propria attività fonatoria, ma conoscere e utilizzare correttamente i propri strumenti vocali e corporei significa anche migliorare la comunicazione e il benessere psicofisico. Nel corso degli incontri, i partecipanti potranno scoprire le proprie qualità vocali e sperimentare tecniche e modi per utilizzare meglio e con più efficacia la voce, nel lavoro d’insegnanti. Gli esercizi proposti provengono dalla pratica di un allenamento d’attore di tipo teatrale, ma sono selezionati per offrire a chiunque strumenti di consapevolezza e di gestione della propria vocalità”.

L’appuntamento sabato è dalle 14.30 alle 18.30, domenica dalle 9.00 alle 13.00 e poi dalle 14.30 alle 18.30. Il corso della durata di 12 ore ha un costo di 90,00 euro.

“Da grande insegnerò” si chiude domenica 11 febbraio con il laboratorio “Il segno riprodotto”.

Tutti i corsi si tengono nella nuova Officina delle idee, a lato del teatro-auditorium della Pro Loco, in via Mazzini 16 a Sarmede.

Programma completo su www.sarmede.org.