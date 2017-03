Sarmede omaggia Lucio Battisti con “Tu chiamale se vuoi emozioni”

Dal 4 marzo torna a Sarmede la rassegna musicale “Fantasia in note” ideata da Pro Loco Sarmede. Quattro serate dedicate alla buona musica, per un viaggio che spazia in generi e stili musicali differenti.

Ad aprire questa 7^ edizione di “Fantasia in note” sarà, sabato 4 marzo alle 21 nel teatro di Sarmede, la musica del grande Lucio Battisti reinterpretata da Roberto Pambianchi. Con “Tu chiamale se vuoi emozioni” rivivranno le emozioni trasmesse dall’indimenticabile cantautore. Grazie all’eccezionale timbro vocale di Pambianchi, pressoché identico a quello di Battisti, ma anche agli arrangiamenti orchestrali che rispettano fedelmente le incisioni originali, lo spettacolo sarà davvero coinvolgente.

Pambianchi ha inciso recentemente un cd per la BMG intitolato “Con il nastro rosa” ed ha partecipato più volte a delle puntate di TG2 dossier dedicate a Battisti, oltre a contare centinaia di esibizioni in tutta Italia, raccogliendo un grande apprezzamento da parte del pubblico di tutte le età, tanto che lentamente è maturata in Pambianchi l’idea di poter essere il “portavoce” di Lucio Battisti, senza comunque avere la pretesa di poterlo mai sostituire. La sua voce è la più verosimile: basta chiudere gli occhi e ascoltare!

“Fantasia in note” prosegue sabato 11 marzo con il “Concerto di primavera” della Fisorchestra che eseguirà brani classici e musiche da film, il 18 marzo “La protesta e l’amore” con il musicista Luca Bonaffini e il 24 marzo la musica gitana dei Yerbagüena. Inizio concerti ore 21.00. Info e biglietteria: www.sarmede.org o 0438.1890449.